我自COVAX獲配的首批19.92萬劑AZ疫苗，今天上午抵台，中央流行疫情指揮中心表示，這批貨效期到5月31日，比第一批的11.7萬劑疫苗效期到6月15日更短，但國內新冠疫苗打氣低迷，截至4月3日僅1萬6450人接種AZ疫苗。

我國透過COVAX獲配102萬劑AstraZeneca COVID-19疫苗，首批19.92萬劑疫苗今天上午運達桃園國際機場。該疫苗原預定於2至5月間陸續抵臺，但因全球疫苗供應短缺及配送作業而延遲。本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

COVAX首批19.92萬劑AZ疫苗抵台。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這批疫苗今天上午5點21分從荷蘭出發運抵桃園機場，由中華航空編號ＣＩ0074班機接送。由於這批疫苗也是來自韓國廠，因此檢驗時間將會比上一批快開始開打，最快約在七天後就可以開始實施接種。

COVAX首批19.92萬劑AZ疫苗抵台。(指揮中心提供)

這批疫苗效期只到5月31日，比上一批11.7萬劑AZ疫苗還少了兩周，莊人祥表示，因此會再多觀察兩天看看是否擴大到第二、第三類接種對象施打，不過目前還是先讓第一類醫事人員先接種後再來看看。

COVAX首批19.92萬劑AZ疫苗抵台。(指揮中心提供)

至於COVAX為何送出效期這麼短的疫苗？莊人祥表示，恐怕也是因為他們面臨了效期的問題，手上顯然還有一堆快到期的貨，必須要盡快配送出來，而台灣後續到五月都還會有疫苗運來，且就算現在一口氣都送來，台灣也很難很快打完。

會不會之後送來的疫苗效期都很接近？莊人祥認為，之後抵台的疫苗，應該還是會有一點時間讓國人可接種，應該不至於送即將到期的疫苗，「效期太短，他們也不方便送來」。

指揮官陳時中昨表示，這批疫苗和上批11.7萬劑的AZ疫苗一樣是韓國生產，生產後先集中到阿姆斯特丹再送來，導致分配的時間拉長。且效期比第一批來的AZ疫苗還短，只到5月31日，第一批AZ疫苗有效期限則到6月15日。陳說，據原來的溝通，這批疫苗製造時間應比上批11.7萬劑的疫苗更早或差不多，只是分配上延宕了不少時間。

對於AZ疫苗接種對象，陳時中表示，指揮中心4月6日開放了第1類的所有公費對象接種，當時計畫觀察10天，再決定是否開放下一批對象，但由於此次效期更短，觀察的時間也會縮短。若接下來接種速度快，開放接種的公費對象就先不變，若速度慢，就會早點開放下一批公費對象接種。

(中時 )