台鐵太魯閣號發生出軌意外，釀嚴重傷亡，傳出交通部長林佳龍已口頭向蔡英文總統請辭，相關訊息未獲府、院證實。今（4）日林佳龍受訪時強調，個人去留不重要，會在搶救、復駛工作完成後，負起應負的責任。對此，民進黨立委許智傑表示，「辭職是拍拍屁股走人不負責，有種就留下來把台鐵民營化，才是解決問題最重要的方法。」

關於請辭傳聞，相關訊息未獲府、院證實；部長辦公室表示，目前以搶救、復駛優先，事情處理告一段落後會對外說明，其他一概不予評論。林佳龍今在清水隧道現場則表示，個人去留不重要，會在搶救、復駛工作完成後，負起應負的責任，責無旁貸。

2日一列從樹林往台東408次太魯閣號列車，上午9點多在花蓮大清水隧道意外出軌，乘客紛紛下車走避。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

對此，許智傑4日凌晨在臉書指出，台鐵每發生一個重大事故，就請交通部長辭職負責，結果問題改善了嗎？他認為，台鐵最大問題是人事觀念的老舊，不管誰當局長、誰當部長，都無法解決這個問題，除非將台鐵民營化。

許智傑表示，台灣寧可花大錢做建設，卻沒有魄力解決台鐵老牛的維護保養和人力短缺的問題，雖然公務員大部份都不錯，但舊系統、舊觀念、舊包袱有時候無法從根解決問題，甚至有一些爛褥瘡，不知道它長在內部的那個單位？但卻存在身體裡面腐蝕台鐵的健康，破壞台鐵的組織和安全的文化，所以台鐵必須徹底翻轉，才有機會減少未來災害發生的可能。

許智傑坦言，就是有一些害群之馬為了私利，害了公部門的品質和人民對政府的信任，尤其是老舊部門長久盤據單位沒調動的少數不好的公務員，他們對工程標案可能有一些比較長期熟識，且品質差強人意的廠商，若遇到他們，驗收時就可以寬鬆一點，也許還有一些有的沒有的？若是不懂內部習慣誤闖進去得標的外來的廠商，驗收時便刁難，尤其找工程的小瑕疵放大，甚至搞到公司無法順利完成工程結案而倒閉也是你家的事，這就是他們以合法掩護非法的惡劣手段，表面上好像嚴格控管品質，但反而是讓劣幣驅逐良幣，反而會破壞工程品質，尤有甚者，就可能會因工程品質控管不良而造成更大的災害。

2日台鐵太魯閣號發生出軌意外，釀嚴重傷亡。（資料照／翻攝臉書）

對於任何個案，許智傑說，他不能下判斷，具體結果有賴專業的公正單位做深入調查，但對於台灣公務體系的確存在這個問題，因此他希望這少數的害群之馬，能痛定思痛徹底悔悟，不要再犯同樣的錯誤。

對於台鐵，許智傑認為應該民營化，希望林佳龍敢改革、敢說、敢負責，這才是真正負責任的表現。除對林佳龍部長的呼籲之外，許智傑也希望總統蔡英文和行政院長蘇貞昌能夠支持台鐵民營化，就跟高鐵一樣，效率和日後的安全，應該會更好。

(中時新聞網)