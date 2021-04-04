李義祥3日交保後走出地院，用包包遮臉不發一語。（羅亦晽攝）

資深媒體人董智森。（取自九八新聞台小董真心話）

對於太魯閣號因為撞擊滑落的工程車，釀成至少48人不幸罹難。董智森指出，他多次贊成興建「蘇花改」，因為要安全回家，可以多一項選擇。他說看到這次事件，非常難過，因為很多人要回家掃墓，出了意外。

另外，民進黨發言人顏若芳3日晚間表示，經花蓮縣黨部了解，李義祥曾於2018年參選花蓮縣黨代表，任期為2年早已屆滿，目前也因未繳黨費停權中，因此他並非民進黨現任花蓮縣黨代表。

對於林佳龍有表示負責，董智森在九八新聞台《小董真心話》說，媒體被綠營控制，大家到時候遺忘的很快，都在推責任。

他舉例，2017年綠營在基隆承諾，花80億元，四年之內基隆到南港就有輕軌，當時有蔡英文、林右昌，到現在呢？

現在台灣最大悲哀，就是綠營信口開河，媒體報導後，大家就以為做到了。但錢花了，甚麼也沒做。

當初綠營有承諾，不缺水、不淹水、喝好水。現在有沒有缺水？有，但反正大家都忘記了。

董智森痛批，綠營信口開河，相信綠營的嘴，不如相信世界上有鬼。

網友也留言表示，「因為仗勢自己有1450跟媒體壟斷，出再大的事也能除掉異議之聲音」、「民眾限水、空污、關電視台、百姓生命危急」、「草菅人命，上演道歉跟哭的戲碼完，不用一個禮拜就沒事了！」、「只鬥争對手，治國卻無半步」、「百姓痛不欲生」、「做事無能，不管是治安、食安到台鐵事故」！

(中時新聞網)