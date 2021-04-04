34歲大陸人氣女神楊冪擁有精緻五官和火辣身材，主演的戲劇《小時代》、《三生三世十里桃花》等都有超高收視，被封為流量女王，一舉一動都能引來粉絲模仿，不過近日她出席活動的未P生圖曝光，竟遭網友吐槽「臉崩了」。

楊冪近日出席活動時，穿著平口羽毛緊身長裙，露出性感香肩，展現完美苗條曲線，不過有網友曝光她未P生圖，可以看到她似乎有些疲態，法令紋明顯讓她有點顯老，遭網友吐槽「臉垮了」。

楊冪精修圖宛如仙女。(圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博)

楊冪未P生圖被指臉垮了。(圖／翻攝自網易娛樂)

「所謂的女明星都靠精修圖上鏡，離開了美顏也是普通的」、「眼睛沒有靈氣了，法令紋真的重」，不過也有人認為生過孩子還能保持這樣已經很好了，「我還是愛她」。

楊冪多年來一直維持流量頂端，影視、綜藝、廣告代言等資源不斷，人氣居高不下，但人紅是非多的她，日前跟風挑戰大陸近來興起的「漫畫腰」動作，卻有醫師指出，這樣「腰椎過伸」的高難度動作，容易造成拉傷甚至是腰椎退化，讓她隨後也刪照，並發出聲明道歉。

楊冪2018年和劉愷威離婚後，感情生活備受外界關注，近年頻傳和小她3歲的魏大勛談姊弟戀，兩人常被拍到私下約會，還穿情侶裝、情侶鞋等，甚至進展到同居還已登記結婚，不過楊冪工作室發聲明闢謠，不排除依法追究，呼籲勿信謠、勿傳謠。

(中時新聞網)