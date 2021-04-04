台鐵2日一班太魯閣號因撞上工程車，發生重大出軌事故，目前已知48人罹難、188人受傷。全民在追究責任時，台鐵內部卻傳出「先把肇事責任推給監造商、施工商」，對話遭人截圖流出。對此，國民黨台北市議員羅智強感嘆，可憐的花東人民，套一句總統蔡英文的名言：「你們要自立自強！」

羅智強今（4日）在臉書發文表示，1977年蘇澳翻船，32名師生遇難，教育部長蔣彥士辭職；1983年豐原高中禮堂倒塌，26死，省教育廳長黃昆輝辭職；2000年八掌溪暴漲，4人在國人眼前被洪流沖走，行政院副院長游錫堃請辭職。

現在又發生太魯閣號出軌，目前已知48死，188傷，但羅智強看到政府目前處理態度，卻是台鐵內部遭媒體爆料，「先把肇事責任推給監造商、施工商」，降低本局負評！羅智強嘆，可憐的花東人民，套一句蔡英文的名言：「你們要自立自強！」更譏諷了不起的負責政府，只要有網軍帶風向，你能奈我何。

台鐵太魯閣號2日傳出事故後，全台救難隊幾乎全員出動救災，結果台鐵內部透過群組對話、回報狀況時，竟有人「直接帶風向」，認為「本案是本局工程承攬商工程車肇禍，委託監造聯合大地工程顧問公司也有責任，建議不只向施工承商求償，監造也要，工地安全監造要負最大責任，建議責任導向監造，降低本局負評」。台鐵坦承「確實有人提出類似建議，但台鐵絕不逃避，該負的責任一定會負」。

(中時新聞網)