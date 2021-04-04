29歲邱小姐因全身抽搐送到急診，抽搐停止後，目光呆滯、表情漠然，家屬表示一個月前人好好的，工作也正常，下班與同事一起出去玩，但逐漸像中邪似的，首先是記憶力變差、忘東忘西、無法工作，接下來自己在家中房間喃喃自語，不太理人，帶她去收驚也沒有變好，最後就像現在這樣。

李先生今年60歲，從年輕時候每天抽1-2包菸，最近這幾個星期兩隻腳越來越麻痛，走路也越來越不穩。經過診斷治療後，邱小姐是因為卵巢畸胎瘤引起抗NMDA受體腦炎，切除卵巢畸胎瘤後逐漸康復。李先生則因小細胞肺癌導致感覺神經病變，目前正在治療中。

臺北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師周友芳表示，邱小姐和李先生的腫瘤部位都不在神經系統，卻能引起神經系統的異常，例如癲癇、記憶力變差、精神症狀、小腦或周邊神經病變，這就是所謂的腫瘤伴生神經徵候群(paraneoplastic neurological syndrome)。它出現的神經症狀和腫瘤發生的部位、轉移處、併發症及治療所造成的副作用無關，常常在腫瘤還沒有被發現，或是連腫瘤都無法靠檢查而發現的時候，就會引起神經系統異常。

周友芳說，這是因為腫瘤表現（分泌）出神經蛋白，誤導我們的免疫系統去攻擊自身的神經系統，範圍包括腦或脊髓、周邊神經、視覺系統、神經肌肉交界處及肌肉，使得臨床表現會與許多疾病類似，也因為它可能是腫瘤的起始徵兆，所以必須小心鑑別診斷。

認識腫瘤伴生神經徵候群是非常重要的，因為它可能是腫瘤的初始症狀，有的癌症甚至在神經症狀出現的四、五年後才被診斷。若能藉此早期診斷癌症，早期治療，可以增加患者的存活率和生活品質。

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(中時新聞網)