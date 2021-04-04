太魯閣號列車出軌造成51死、180餘人輕重傷，各界對台鐵一再傳出重大事故要求負起政治責任。國民黨副祕書長謝龍介4日痛批，整個政府都沒有人願意負起政治責任，導致台鐵局整個單位都鬆懈，如果此種情況繼續放任下去，國家將會出現致命危機。

謝龍介認為，行的安全一而再、再而三地出事，將人民的生命當成螻蟻一樣看待，這是一個為政者最讓人傷心的地方。從這幾年來，一而再、再而三，每次出事就是說先救災，然而救災完了，卻沒有人負起政治責任。

謝龍介指出，基本上來說，究責跟政治責任是不一樣的；一而再、再而三，在這麼明顯的邊坡，連一個安全措施都沒有做，這個公司的文化是有問題的。可是主管單位是誰？從行政院到交通部、到鐵路局，都沒有人願意負責，第一時間講得冠冕堂皇，閉著眼臉不紅、氣不喘，等救災完了，下一次什麼時候還會再發生？

謝龍介表示，整個文化、整個政府，已經沒有人願意負起責任，在這種狀況之下，下面所有單位就會覺得關關難過關關過，所以他們怎麼會鎖緊螺絲，檢視每一個安全的環節？這就變成你不負擔這個政治責任，造成整個螺絲、整個機械、整個文化、整個單位都鬆懈了，這種事情自然就會一而再、再而三發生，這是讓人感到最遺憾。

謝龍介強調，對誰究責也挽不回任何一條生命，如果國家繼續放任這樣下去，這個文化就會經常如影隨形，讓國家出現致命的危機。

謝龍介還說，政務官是「道不同，不相為謀」，該負起責任，甚至都沒有這麼大的責任時，他也一樣不會眷戀任何官位，政務官就是要有這種風骨；如果這種風骨在執政黨裡不復見的時候，自然而然就會造成國家危機就會越來越沉重。

(中時 )