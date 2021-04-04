台鐵太魯閣號意外傷亡慘重，蔡英文總統3日前往花蓮市向罹難者捻香致意，有家屬撕心裂肺哭喊「妳每次都聽到，都不改進，真的很痛！」；新北市長侯友宜4日前往新莊佛光山擇善寺祈福時，面對媒體提問，上述事件是不是代表中央螺絲鬆了？侯回應，「這絕對是家屬最想要問，也是最痛的事」。

蔡英文昨前往花蓮4間收治傷者的醫院慰問後，轉往殯儀館向亡者家屬致意，蔡英文上香時，1名罹難者家屬情緒崩潰說「妳做總統，妳知不知道？我心裡很痛」；蔡英文靠近對方說了幾句話，但仍止不住這位家屬悲傷情緒，對著蔡英文泣喊說「什麼聽到，妳每次都聽到，都不改進，真的很痛！」悲悽場面，讓不少人聞之鼻酸。

新北市長侯友宜4日前往新莊佛光山擇善寺祈福（戴上容攝）

新北市長侯友宜4日前往新莊佛光山擇善寺祈福（戴上容攝）

面對該事件，媒體提問，有家屬在蔡英文上香時，悲憤表示「什麼聽到，妳每次都聽到，都不改進，真的很痛！」，面對家屬發出質疑，是不是代表中央螺絲鬆了？侯友宜回應，「中央螺絲是不是鬆了？」這個問題是家屬最想問，也是最痛的事。

侯友宜說，發生家屬悲慟質疑「每次都不改進」，代表政府在檢討過程中可能有所不足的，或是落實程度不足；安全永遠是人民最重要的事情，政府從上到下，從中央到地方所有官員都要記起這個事件，未來要刻骨銘心的檢討，期待檢討可以讓安全可以更加落實，大家一起努力。

(中時 )