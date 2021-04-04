埃及蘇伊士運河管理局今天說，長榮海運長賜輪擱淺造成的近一週運河交通堵塞，目前已紓解完畢。而事故衍生的巨額費用，未來恐演成長榮、日本船東與埃及的訴訟，各界都在注意。

在巴拿馬註冊的長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）原從中國出發前往荷蘭港市鹿特丹，上個月23日行經蘇伊士運河時遭遇沙塵暴擱淺，船身打斜阻斷運河交通。在國際拖曳救援專家的協助下，全長400公尺、排水量20萬噸的長賜輪29日總算脫困。

當天晚間，這條占世界貿易總量約10%的通道開始恢復航運。

蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比（Osama Rabie ）在聲明中表示，因長賜輪擱淺而滯留運河的船隻，目前都已通行完畢。

長賜輪擱淺造成運河南來北往總計420艘船隻、數以十億美元計的貨運受阻。

法新社引述分析家說法指出，長賜輪擱淺事件後續衍生的巨額賠償問題，有可能走上訴訟一途，而長賜輪所屬的日本船東、營運方台灣長榮，以及埃及本身，都將被放大檢視。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）矢言增加投資，以確保類似事故不會重演。蘇伊士運河管理局則呼籲增設新的拖曳船和挖土機。

全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List）推估，蘇伊士運河這次交通癱瘓，在歐亞之間海運延遲衍生金額損失，每天約達96億美元。

蘇伊士運河也是埃及重要經濟命脈，運河當局表示，河道關閉期間，每天營收損失約1200萬至1500萬美元之間。

當局說，2020年間，蘇伊士運河有近1萬9000艘航次，平均每天約50艘航次。

塞西和蘇伊士運河管理局都排除在長賜輪這次擱淺的運河南段進行拓寬工程的可能性。

這是因為塞西曾於2014年、2015年曾下令擴建運河北段，並加設一條與運河平行、長35公里的水道，但這項耗資超過80億美元的工程，在增加運河營收上卻無明顯效果。

蘇伊士運河2019/2020年為埃及賺進約57億美元，與前一年不相上下，也和2014年的53億美元營收相差無幾。

塞西在本週稱，運河拓寬工程並沒有經濟上的實質效益。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100404

(中央社)