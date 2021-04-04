蔡英文赴靈堂上香 罹難家屬悲慟嘶喊：你每次都說聽到，都沒改進！

台鐵太魯閣號花蓮出軌事故釀重大死傷，在台北工作的蔡哲珊在當天與朋友相約到台東玩，原本已經訂到莒光號，但一行人打算盡快與前一天抵達的朋友會合，遂改訂太魯閣號站票，孰料卻因意外而過世，蔡哲珊遺體昨晚移靈回宜蘭員山福園，今天（4日）縣長林姿妙前往上香、慰問家屬，蔡父難掩不捨，也提及曾跟蔡總統說，台鐵再不大力改革，這件事不會是最後一件，「台鐵太爛了！」

今天林姿妙抵達員山福園後，與忍不住痛哭的蔡母相擁，林姿妙慰問家屬外，當場吩咐社會處長林蒼蔡等主管，作為與家屬聯繫的對口，將盡全力協助蔡家度過難關。

蔡哲珊的外婆中風多年，在今天過世，對蔡家來說無疑是雙重打擊，蔡哲珊的父親蔡國華說，蔡哲珊因日前已有返鄉掃墓，這次清明連假沒要求女兒返家，她是與朋友共7、8人相約去台東玩。

蔡國華說，一行人共分2批去台東，女兒與朋友共3人在4月2日出發，他們已經訂到台鐵的莒光號列車，但考量太魯閣號速度較快，買到該班次太魯閣號站票，結果女兒與朋友共3人都罹難。

蔡國華說，到花蓮時蔡英文總統有來慰問，他當場就跟總統說「台鐵，真的是太爛了，如果不大力改革，我認為這件事情不會是最後一件。」總統回應說「我聽到了。」蔡國華說，當時他回覆總統「你們絕對不知道家屬的痛，因為你們本身沒有經歷到。」

(中時 )