新光金前獨董李勝彥，不滿去年4月新光金控董事會上，他以4大理由反對時任新光金前副董事長的李紀珠擔任下屆董事候選人，質疑李女事後以發言人職權發布重訊，指他的反對意見「均非事實」，控告李女誹謗、偽造文書罪，但李女獲不起訴確定後，李勝彥日前又聲請交付審判，仍遭台北地院駁回。

新光金獨董李勝彥曾任台灣銀行總經理；李紀珠則擔任過金管會副主委，也曾任中華郵政董事長、台銀董事長並兼任銀行公會理事長，2人均是銀行界名人。

李勝彥過去多次在新光金董事會上質疑李紀珠，2019年6月，李勝彥在董事會上質疑李紀珠兼任元富證副董「違法」，李女在會中回應李男說法，是「誣指」董事長吳東進不處理此事。李男認為李女「誣指」一詞是在董事會上當眾侮辱他，控告李女妨害名譽、檢方認為罪證不足，將李紀珠不起訴。

之後，李勝彥以他去年4月新光金董事會上，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等4大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人。事後新光金發布重大訊息指他反對意見內容「均非事實」，他控告李女誹謗、偽造文書等罪。北檢不起訴李女，李男向高檢署提再議，亦遭駁回，李女獲不起訴確定。

今年1月，李勝彥不滿李女獲不起訴，向台北地院聲請交付審判，另指控李女2018年5月涉教唆業務登載不實、新光金控法務涉背信、詐欺、金管會檢查局人員疑涉公務人員行政中立法。北院認為李聲請無理由，依法駁回，至於李另指控李女、新光金法務、金管會人員部分，因非李先前提告範圍，一併駁回。

(中時 )