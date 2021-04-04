台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，新北共有78人傷亡，新北市長侯友宜4日前往新莊區佛光山擇善寺出席超薦祈福法會為傷亡者祈福表示，面對台鐵重大事故，幾日來都非常難過，希望透過祈福，往生者能夠安息，受傷的同胞能夠早日康復，市府跨局處協助所有受難的新北市民度過難關。

新北市長侯友宜4日上午前往佛光山擇善寺出席超薦祈福法會，新北市議長蔣根煌、新北市顧問蔡家福和新莊區數位里長也陪同參加，眾人與妙進法師於罹難者牌位前持誦「心經」回向，並於佛前恭讀星雲大師「為台鐵太魯閣列車翻覆傷亡者祈願文」，祝願亡者安息、生者平安。

侯友宜表示，這次台鐵事故是台灣近40年來最大傷亡事故，截至3日下午5時，新北市民傷亡人數78人，所有人都非常遺憾痛心，市府除了不捨外，第一時間請副市長謝政達前往慰問、掌握情況，並立即指示消防局、警察局、民政局、衛生局、社會局及區公所等相關單位，協助傷者及罹難者家屬提供關懷與協助。

新北市長侯友宜4日上午前往佛光山擇善寺出席超薦祈福法會，新北市議長蔣根煌、新北市顧問蔡家福和新莊區數位里長也陪同參加（戴上容攝）

侯友宜說，這次不幸舉國同悲，對佛光山開山宗長星雲大師第一時間寫下祈願文，並請各別分院為此事故設立超薦牌位與消災祿位的義行，深表感謝，新北一定會給在這次事故中傷亡的市民及家屬最大支持，也期盼大家從悲痛中振作精神，一如祈願文中，以至誠祈願佛陀慈悲，賜與人們向前的勇氣與信心。

(中時 )