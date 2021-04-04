台鐵太魯閣號出軌意外，不少罹難民眾遺體支離破碎、難以辨識，有1名死者因家屬難以辨識，可取得的DNA量也比較少，檢察官尋求牙醫協助，花蓮牙醫師公會理事長、牙醫師吳志浩透過死者生前看牙醫的就診紀錄，順利讓家屬完成認屍。

吳志浩今表示，以往民眾看牙醫會留下齒模紀錄，現在的資訊更多，包括X光片、健保申報和照片，都可以和遺體比對，最有效的是X光片和健保就醫紀錄，不管是在多少診所、看過多少醫師或做過根管治療，都會留下紀錄。

他指出，有1名死者家屬辨認困難，且可以取得的DNA量也比較少，不過幸好頭部和齒列是完整的。

吳說，昨天遇上連假，調閱資料遇到困難，所以先對死者做口腔檢查，把每一顆牙齒做紀錄，因為很多死者的健保卡都不見了，要取得就醫資料也相當困難，在請求健保署開放權限後取得資料，把就醫和臨床檢查到的狀況比對，雖然大部分符合，但不足以確認身分，再從健保資料庫找到就醫診所，醫生翻出資料傳送到花蓮，拿到完整資料後確認是同一人。

他還說，因為出事列車是實名制，扣除掉確認的死者，縮小範圍後再從剩下的人展開比對。

吳志浩透露，全國滿多熱血牙醫師要衝來花蓮幫忙，有意願的醫師很多，但要看現場需求，如果只剩殘肢、屍塊，牙醫師是幫不上忙，僅可以鑑別口腔和頭部，目前已建立合作平台被動配合協助。

(中時 )