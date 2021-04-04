台鐵太魯閣號撞工程車出軌釀重大死傷，罹難人數本為51人，因證件和DNA比對，現下修人數為48人，國民黨立委林為洲聽到這個訊息，非常難過表示，這比悲傷更悲傷，因為亡人數下修，不是因為救活，而是遺體難以辨認。

台鐵太魯閣號2日因撞上工程車，發生重大出軌意外，花蓮地檢署檢察長俞秀端今（4日）表示，目前罹難人數是48人，已確認身分的有40人，她進一步說明，昨公布罹難者為51人，如今改為48人，因為是根據死者身上證件，或家屬找不到人採集DNA比對，也有不同殘骸是屬於同一人，罹難人數約在48人上下，確切死者人數要視DNA最後比對結果。

對此，林為洲也隨即在臉書發文表示，死亡人數下修，不是因為救活，而是遺體難以辨認，沒身份證，不能認列，其中有些是兒童。林直言，比悲傷更悲傷，為罹難者的家人加油。

許多批踢踢網友聽到這個消息，也難過表示，「之前下修到50，這次從51下修到48，雖然死者是越少越好，不過這種..真的不知道該不該高興，死者下修代表越多人死狀淒慘」、「死狀悽慘對處理第一現場的人衝擊比較大，但對往生者來說，痛苦反而比較短暫」、「2019年斯里蘭卡被恐攻大爆炸，原本一開始統計是350多人，後來下修到250多人，畢竟被恐攻的不幸罹難者，屍體更肢離破碎，也造成統計辨認上的困難」。

(中時新聞網)