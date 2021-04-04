台鐵太魯閣號列車出軌意外，釀成48死、198傷，搜救工作進入第3天，交通部今天清晨已拖出第3車廂，預計當日再拖出2節車廂，並委請台灣省土木技師公會及台灣世曦工程顧問公司，共16名土木技師進駐事故現場勘查，進行隧道結構安全檢測，盼能加速通車時間及安全性。

林佳龍今天上午9點前往事故現場了解搶救狀況，受訪時他說，目前持續拖離卡在隧道內的車廂，不過考量隧道結構安全問題，第一時間也已請台灣省土木技師公會及台灣世曦工程顧問公司進駐，目前共2組16人，分別從隧道南北2側進行隧道結構安全檢測工作，結構安全確定項目包含「是否能通車」及「結構是否要補強」，「要做到安全第一，沒有安全就沒有通車」。

台灣世曦工程顧問公司副總經理李元唐表示，目前和台灣省土木技師公會已派駐16名技師到事故現場，不過目前隧道內的狀況凌亂不堪，僅能從隧道南北2個洞口走到就近能抵達的範圍，進行勘察。

李元唐說，該隧道在鐵路北迴線興建時一併建設而成，去年北迴線進行電氣化，經評估後其結構體安全。事故發生後，團隊初步判斷，列車和隧道基本上是擦撞行為。待隧道內的車廂清空後，將會針對隧道是否有變位進行目測檢測，之後會再利用更精密的測量儀器對隧道斷面做量測，並再補足受損處。

李元唐坦言，隧道整體性的安全，仍須透過長期監測確保未來是否含有潛在性風險，因此會在檢測報告中，建議交通部安裝監測系統。

台灣省土木技師公會主委朱宏家說，技師進駐後將配合救災進度，盼能加速鑑定流程，後續檢測報告會針對安全及補強部分，給予交通部最佳建議。

交通部次長、台鐵代理局長祁文中說，今天目標將第4、5節車廂拖出隧道，評估枕木做好後，直接捲揚拉上軌道駛離為最佳方案，若不可行，就會用滑輪式捲揚機具將車廂從隧道內拉出來，但恐會損壞車廂、軌道及枕木。

他說，運安會針對第4車廂已完成蒐證，若順利拖出下午將運到和仁車站，後續作業均會逐個車廂進行蒐證評估、滾動檢討，由於清水隧道南口距離第8節車廂有2公里多，加上軌道完好，大型機具若自南端進入處理，除作業困難，更會破壞原有道枕及道軌，因此目前朝向所有車廂均全由北口作業駛離。

(中時 )