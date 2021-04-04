南部反空汙大聯盟等公民團體將於4日下午1時舉行反空汙遊行，相關單位特別在高雄市政府舉辦行前記者會，並演出反空汙行動劇，力邀民眾一起走上街頭，為高雄爭取乾淨的空氣，相關人員也在記者會中向台鐵太魯閣號的罹難者默哀1分鐘。

此次遊行預計下午1時在起點市府集合出發，沿路步行到行政院南部聯合服務中心，預計將會有上千人前往參加，包括搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政以及各黨派民代也都將到場聲援，據了解，高雄市長陳其邁也會蒞臨活動現場聽取民眾心聲。

(中時 )