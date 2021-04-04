泡麵價錢便宜，料理起來也非常方便，不少人都很愛吃，不過在吃泡麵的時候一定要小心，千萬不能搭配碳酸飲料！日前大陸一名男子就拿可樂配著泡麵一起吃，沒想到竟讓他痛苦地倒在地上打滾，醫生檢查過後也驚呼：「簡直不要命！」。

根據《騰訊新聞》報導，25歲的王姓男子日前晚上在公司吃飯，泡了一碗泡麵、配著可樂，想要簡單解決晚餐，然而一個小時之後，他卻開始出現腹脹和腹痛的症狀，甚至疼到倒在地上不斷打滾，同事見狀立刻打電話叫救護車，把王男送往醫院急救。

到達醫院後，醫生連忙幫王男插上胃管，結果竟發現有大量氣體隨著胃管排出，其中還夾雜著可樂的液體和泡麵的殘渣。經過一連串治療後，王男的病情穩定了下來，但仍需要住院觀察一段時間。

事後醫生也表示，王男這種「吃泡麵配可樂」的行為相當危險，直呼：「簡直不要命！」，因為可樂中含有碳酸成分，泡麵裡則含有鹼性成分，兩者一起吃的話就會出現胃部脹氣和腹疼的狀況，可能對人體造成極大危害。

對此，《都市女報》也曾訪問過濟南大學食品安全專業的教授，他指出泡麵屬於油炸食品，表面有大量微孔，主要是為了讓熱水快速進入、縮短沖泡時間，但如果和碳酸飲料結合，這些微孔就會產生強烈的吸附作用，讓二氧化碳快速釋放，導致膨脹產生，「這種原理和在可樂放入薄荷口味曼陀珠是一樣的」。

(中時新聞網)