台鐵太魯閣號408車次，在4月2日上午發生交通事故導致上百人死傷，行政院副院長蔡其昌昨日表示，自己與中華職棒聯盟將共同捐款1百萬做為協助救災、家屬撫恤，時力黨主席陳椒華也將以個人名義捐10萬至衛福部專戶，盼協助家屬度過艱難時刻。

蔡其昌說，這次的不幸事件，中職近日除了在比賽開打前，進行追思默哀儀式，盼在這次意外中不幸罹難的逝者安息、傷者早日康復之外，自己也以中職會長身分與中職聯盟共捐1百萬。

蔡其昌表示，這筆錢將做為協助救災物資，以及家屬撫恤所需，希望大家一同為台灣加油集氣。

陳椒華指出，事發後除了立即指示時力花蓮黨部與其他地方黨部同仁提供援助外，也將先以個人名義捐款10萬至衛福部捐款專戶。

陳椒華說，捐款金額雖然不多，但盼能拋磚引玉，也呼籲台灣社會能齊心協力、同舟共濟，一起協助傷亡者家屬度過艱難時刻。此外，也衷心祈願，台灣社會能早日走出這起重大悲劇陰霾，並汲取教訓，未來不再有無辜傷亡。願逝者安息，傷者早日康復。

(中時 )