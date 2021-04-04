台鐵太魯閣號事故嚴重傷亡，最新死亡數字下修到48人，仍是國內近60年來最嚴重鐵道事故，台鐵今日上午再度舉行記者會說明搶救進度，車上旅客增為498人，死亡人數51人、已辨識身分48人，第6節車廂轉向架下仍有卡住1遺體，由於處理困難，只能暫時用冰塊保存。交通部說，由於擔心事故隧道結構受損，通車至少延後到4月20日之後。
交通部政務次長王國材指出，死亡51人中，有48人身分已辨識，受傷增為200人，45人住院中，其中3人在加護病房。1至4車的旅客行李，共77件已經送到花蓮站，開放家屬領取。
王國材說，原本預估東正線搶通會在4月8日，大約1周時間，不過部長林佳龍擔心，車廂跟隧道結構物相撞，結構有受損疑慮，目前台灣世曦、土木技師公會共派出8名專家在現場，預計2周後提出報告，4月20日前針對東正線清水隧道結構物做檢測，沒問題就通車，有問題就結構補強到安全才通車。
(中時 )
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