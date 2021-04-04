日本知名主持人、諧星有吉弘行以毒舌、搞笑的路線走紅，得到「從地獄回來的男人」、「毒舌王」的封號，今年46歲的他，近日無預警娶小10歲的女主播夏目三久，夫妻倆也對外宣布會建立一個和睦幸福的家庭，並允諾粉絲會更加努力工作來報答。

有吉弘行2日透過IG貼出親筆信證實結婚喜訊，表示愚人節當天與夏目三久登記結婚，「將來我們會共同努力建立一個平靜而幸福的家庭，我非常感謝所有支持我的人，讓我完成目前的工作。我想盡我最大的努力使您們笑得比以前開心。」夏目漱石也害羞地告白：「與有吉先生結婚，我感到非常高興和幸福。」同時，她也不忘感謝多家電視台的夥伴們，因為丈夫手上有13個主持節目，自己也有2個主持工作，未來夫妻倆的收入會相當驚人。

有吉弘行與妻子夏目三久的親筆聲明，宣布結婚喜訊。

事實上，兩人的緣分已在2011年4月牽起，當時他們合作《松子和有吉的憤怒新黨》相識，2016年爆出交往、甚至懷孕的喜訊，但有吉弘行透過經紀公司否認，不滿日媒在毫無根據的情況下亂報，強硬的態度讓外界認為應該不太可能閃婚，想不到小倆口早就在私底下偷偷談戀愛，結識10年終於修成正果，攜手共度下半輩子，喜訊傳開後，讓大批日本民眾又驚又喜，忍不住留言：「恭喜你們！」、「這是今年最好的消息」甚至有網友畫下他們未來的婚紗照，祝福這對夫妻永浴愛河。

(中時新聞網)