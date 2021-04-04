「就是那道白光，在黑暗中流露出人性光輝」。太魯閣列車發生事故當下，在伸手不見五指的黑暗隧道內角落，現場哀嚎聲四起，第一批搜救隊員頭頂上的燈光在黑暗中慌亂四射，在雜亂的紛擾中，一名幼兒驚恐的哭聲顯得特別響亮，正當救難人員四處搜索聲音來源，刹那間哭聲戛然停止，就在隊員頭燈尋聲照射到隧道內的一隅，映入眼簾的是一位白袍醫師，緊抱著一名男童，不斷安撫緊抱著幼兒，在一旁的救護義消蔡哲文看到此景，留下這位仁醫的溫情畫面。

現年77歲的慈濟醫療志業執行長，已行醫40多年的心臟內科權威林俊龍醫師，經常投入海內外救災義診的得知事故後，當天跟著醫護同仁趕到失事現場支援，除了檢查傷勢、參與搶救傷患。(慈濟提供)

現年77歲的慈濟醫療志業執行長，已行醫40多年的心臟內科權威林俊龍醫師，經常投入海內外救災義診的得知事故後，當天跟著醫護同仁趕到失事現場支援，除了檢查傷勢、參與搶救傷患。

「人的脆弱，在重大災難中就是如同螻蟻」，照片中緊抱幼童的白袍仁醫，就是在4月2日上午，第一批趕到搶救現場的花蓮慈濟醫院骨科醫師吳坤佶，他事後說出了當下看到現場那一瞬間的感受。

涂炳旭(中)是花蓮慈濟醫院首位「男」丁格爾，擁有豐富急診及災難護理經驗與專業，是國內少有的災難護理講師，亦為東區緊急救難中心的重要成員。(慈濟提供)

4月2日，台鐵一輛太魯閣火車在隧道發生事故，造成嚴重死傷，第一時間，軍警消巡、臺鐵人員、各地搜救隊員緊急前往搶救，花蓮慈濟醫院也立即派出醫護前往失事現場醫治與搶救傷患。

事故發生後，救難人員陸續救出民眾，傷者雖分輕傷、中傷、重傷，但即使未受傷，同樣受到驚嚇。一位帶著年幼孩子的媽媽在火車失事後受到輕傷，但因為被突如其來的撞擊而驚嚇到癱在地上，身邊的年幼孩子也跟著嚇哭。

此時，擔任花蓮縣消防局義消隊長的花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師吳坤佶醫師，立即將哭鬧的孩童抱在懷裡，不斷安撫及輕聲安慰著這位離開阿嬤身邊的男童，暖心的擁抱讓小孩不再哭鬧，安靜的讓這位穿著白袍的醫師伯伯抱著，這個醫師給人溫暖安全依靠的畫面，在一旁的救護義消蔡哲文看到此景，留下這位仁醫的溫情畫面。

除了白袍醫師緊抱孩童的照片；一位年過七十，同樣穿白袍的醫師，在事故現場搶救傷患的畫面；一位具有特搜隊員身份的男性夜班護理長，不是在特搜救人、就是在護理站救命。他們都是此次太魯閣事件的救護英雄。

同樣第一時間趕往事故現場的醫護中，出現一位白髮醫師不斷的協助傷患搶救，他是心臟內科權威，現年77歲、行醫40多年，經常投入海內外救災義診的慈濟醫療志業執行長林俊龍。林俊龍得知事故後，馬上跟著醫護同仁趕到失事現場支援，除了檢查傷勢、參與搶救傷患，也幫忙安撫傷者、替傷者補充水分。

林俊龍醫師說，兩年多前，他也曾參與普悠瑪列車在宜蘭新馬站出軌事故的救災工作，但普悠瑪列車是「脫軌散出去」的，這一次太魯閣失事是車廂擠在密閉的隧道內，救援工作上有極大的困難，加上車廂、車體遭到嚴重擠壓，隧道內又漆黑一片，更添增救援上的難度。

此外，花蓮慈濟醫院有一位也具特搜隊員身份的夜間男性護理長涂炳旭，他在得知太魯閣號失事後，特搜隊員兼具護理專業的能力，成為搶救傷患的助力。上班時間他在護理站照護傷者，下班後到救難現場搶救生命，事故發生後，涂炳旭除了救人，就是在前往救人的路上。

涂炳旭是花蓮慈濟醫院於1995年8月聘任的首位男性護理師，這位花蓮慈院首位「男」丁格爾，擁有豐富急診及災難護理經驗與專業，是國內少有的災難護理講師，亦為東區緊急救難中心的重要成員。

不管是在陰暗的隧道事故現場，看見溫暖悲心的白袍；或是在失事現場搶救生命的白髮醫師；抑或是聞聲救苦的「男」丁格爾；在這一次台鐵太魯閣號事故中，數百位「聞聲救苦」的醫護英雄，更是在前線為搶救生命衝第一的那一道生命之光。

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(中時新聞網)