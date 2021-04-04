涉太魯閣號50死的義祥工業社負責人李義祥，被起底曾意圖詐領工程款，今年2月更一審依偽造文書罪判刑6月、可易科罰金18萬元；他更在近5年內得標總金額高達2億元共19起工程。台鐵回應，李曾違反《採購法》，2009年、2010年被政府列為拒絕往來戶，清水隧道邊坡工程是2019年的案子，「已逾規定時效」。

李義祥不僅曾是民進黨黨員、當選過黨代表，多年來更不斷以不同公司名稱投標政府工程。2014年，李承包花蓮縣政府橋樑修補工程，竟用繪圖軟體修改照片，意圖詐領工程款55萬元，遭法院判刑定讞。

對於外界質疑李義祥因持有民進黨黨證，才得以靠關係拿下標案，交通部次長王國材表示，並不知道他的政黨背景，公部門有所謂的黑名單，違反規定的人，1年內不能承接政府案子。

台鐵副局長朱來順補充說明，李義祥因自強外役監獄案違反《採購法》，一度被列入黑名單，當年台鐵有刊登政府採購公報，為期一年（2009年3月至2010年3月）。這次出事的清水隧道邊坡工程，是2019年4月26日開工，依法可擔任分包商。

台鐵工務處副處長黃宗欣強調，李雖是分包商，同樣會審查資格，他包過6件台鐵工程，驗收都合格。

(中時新聞網)