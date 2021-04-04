台鐵太魯閣號408車次撞上邊坡滑落的工程車導致出軌，發生51死的憾事，而台鐵近年來事故連連，內部制度腐化問題再度掀起民營化的討論，有人認為台鐵若能像高鐵一樣轉型民營，長遠來看是利大於弊，但反對的網友指出，民營化後票價上漲、小站廢除，「各位台灣鯛撐得住？」

太魯閣出軌，讓台鐵民營化的問題又掀起一股討論。圖為台鐵太魯閣號意外，大型吊車進入作業。（資料照 趙雙傑攝）

太魯閣號發生出軌事故後，PTT上掀起一股台鐵能不能民營化的討論，有網友指出，日本將國家鐵路拆成七家JR鐵路公司，目的就是減少國有虧損和債務，且交通部管的業務太廣，很難有效分配資源改革台鐵，「如果台鐵能像高鐵轉型民營，我覺得長遠來看是利大於弊，不曉得各位覺得如何？」

對此，贊成台鐵民營化的人紛紛留言：「看看高鐵，想想台鐵」、「窮人跟死人，自己選一個當」、「民營化，公司化會很快的把沒戰力的幹掉，激烈的清洗內部制，一切以戰力跟賺錢導向，但是公股也不能降到0，減到49%左右最適宜」、「客運開放民營化有比老台汽好很多阿」。

反對的人則表示，「民營就是要賺，廢站、漲價你各位台灣鯛撐得住？」、「幫台鐵開財源比較實際」、「廢小站、漲票價、廢站票、賣便當，肯定賺大錢，嫌貴不要坐」、「民營的話，東部人要回鄉就更困難的」；但也有人坦言，台鐵要民營化很難，「民營要有競爭對手，台灣就一條鐵路，怎麼競爭」。

(中時新聞網)