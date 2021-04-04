機車騎士被開賓士的女駕駛撞飛，機車還衝上人行道波及路邊停放2輛機車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道四段工業區一路口4日上午8時許發生一起開賓士車的女駕駛，從快車道轉入慢車道時碰撞一輛機車，造成騎士被撞飛，機車還衝上人行道波及路邊2輛機車，女駕駛車子卻開離現場，警方到場將騎士送醫，到醫院發現該女駕駛來探望，女駕駛經酒測超標違反公共危險罪，雖然女駕駛有報警，但車子開離現場是否涉肇逃，將由檢方進一步認定。

今日上午8時許，台中市警察局第六分局永福派出所接獲報案，立即前往台灣大道四段工業區一路處理車禍，到場發現騎機車的25歲曹姓騎士在場，另一肇當事人駕駛賓士車的30歲廖女竟開離現場，警方緊急將受傷的曹姓騎士送至中港澄清醫院後，卻在醫院內發現該廖女來探望受傷的男騎士。

警方初步調查，當時開著汽車的廖女與騎機車的曹男，雙方均行駛台灣大道往郊區方向，賓士車由快車道切換至慢車道，與慢車道上直行的機車發生碰撞。

台中市西屯區台灣大道四段工業區一路口4日上午8時許發生一起賓士車女駕駛，從快車道轉入慢車道時，碰撞一輛機車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

由於遭汽車撞擊，曹男的機車還衝上人行道，撞倒路邊停放的2輛機車，當時有熱心路人機警以手機錄影，見廖女竟在車禍後將車子開離現場。

警方經詢問廖女表示，她在向警方報案後，並先行前往醫院等候，關心被碰撞的傷者，並坦承其駕駛該自小客車於台灣大道工業區一路與該重機車發生擦撞。

廖女向警方供稱，和友人吃燒酒雞到凌晨3時許，經對廖女實施酒測，酒測值超標違反公共危險罪，依規定函送地檢署偵辦，由於廖女車禍後將車子開離現場，雖有報警也到醫院探望傷者，是否構成肇事逃逸，警方將函請檢方認定。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )