台東縣長饒慶鈴（中）對各界愛心致謝，並公布台東縣救助捐款帳號。（蔡旻妤攝）

太魯閣號事故造成重大傷亡，警政署啟動「安家服務」專案 ，台東縣警察局警4日派遣巡邏車4部護送陳盈静、劉奕辰2名罹難鄉親遺體返鄉，途中配合家屬心願繞行住家、返家或直接護送至台東市立殯儀館，並一同列隊向罹難者致哀。此外，台東縣府也對外公布救助捐款帳號並感謝各界愛心。

台東縣警局4日早上派遣4輛警車從花蓮市立殯儀館出發，護送陳盈靜、劉奕辰2名罹難者遺體返回台東。據了解，太魯閣列車重大交通意外發生後，警政署長陳家欽即指示各縣市警察局與刑事局，專人專車護送家屬，執行「安家服務專案」。除了派遣專責警力前往花蓮護送大體返回台東縣，並配合家屬心願返家或直接護送至台東市立殯儀館。

台東縣警察局局長趙瑞華表示，警方於3日12時即派遣專人及8部巡邏車前往協助，即時關懷罹難者家屬，並配合勘驗進度及家屬意願陸續護送大體安全返回台東縣，途中配合家屬意願特地繞行罹難者住家，截至目前已協助運回罹難者大體計6人。警方將主動給予家屬最大的協助與最高的敬意，願家屬安心，祈亡者安息。

此外，台東縣長饒慶鈴也公布了台東縣社會救助捐款帳號，並說明目前事故罹難者有11位身分證為V字頭，其中有9位決定移靈回台東市立殯儀館，4日早上迎接第5位的劉奕辰，另位陳盈静也將抵達。另外下午也預計有2名罹難者抵達。饒慶鈴表示將持續和花蓮及中央保持聯絡，同時對各界愛心進入台東縣政府表達最高謝意。

【台東縣政府社會救助捐款帳號】023-038-295107

台灣銀行台東分行、指定：0402太魯閣鐵路事故關懷

(中時 )