台鐵408太魯閣號2日在花蓮縣清水隧道發生嚴重意外，造成48人身亡，新北市府接獲通報初步統計，約有15名死者是新北居民，另還有64傷者。新北市長侯友宜昨指出，新北會提供好日子愛心大平台救濟專戶，民眾可指定給傷亡者，市府會代收轉交。不過有民眾質疑，救濟專戶是否會與衛福部捐款專戶有衝突，侯友宜今表示，愛心大平台捐款主要是撥給新北市傷亡者，但仍會將捐款狀況跟衛福部告知。

侯友宜表示，有新北市民希望捐給市民，所以才會透過急難救護的好日子愛心大平台受理，不過一切還是以中央專款專戶為主，如果指定要捐給新北市，希望透過新北市府來轉介，才會透過好日子愛心大平台，市府會受理、提供，再轉知中央專款專戶。

侯友宜說，市府會調出請求，了解捐款數量，也會跟中央的專款專戶保持密切聯繫，把捐款狀況跟衛福部告知，原則上跟中央同心齊力，新北市府提供另一個管道轉接，時間點跟中央都是一致，讓全國的愛心都能集結在一起，照顧所有往生者、受傷者，大家不會搞混，只不過多些管道讓大家知道，整個愛心都是透過政府機關，不管是透過中央或是地方，大家合而為一，一起努力做愛心。

新北市社會局長張錦麗表示，民眾盼愛心大平台善款能捐給新北市民，這部分會跟中央協調，看看善款是否能加快流程直接撥給傷亡者，但若中央認為要統一收回分配，市府也會配合，目前截至今日上午10時，也已有200多人捐款至愛心大平台，金額還在增加中，會向中央表達捐款者意願，將錢使用在新北市民身上。

(中時 )