女星何如芸、郁方近期忙拍新戲《婚姻結業式》，雙姝近日也在臉書曬出花絮照，只見雙姝都穿上制服、百褶裙，直接逆齡當高中生，保養有術的何如芸不僅輕鬆駕馭這套制服，超短百褶裙還露出她的白嫩長腿，何如芸回春當學生妹的美樣，更是豪無違和感。

52歲何如芸昨（3日）分享拍戲花絮照，只見她戴著圓框眼鏡，身穿白色襯衫、極短的格紋百褶裙，何如芸逆齡美當學生妹，更讓外界驚豔的是，她身材相當纖細，四肢白嫩、細長鳥仔腳更是絕美，絲毫不見歲月在她身上留痕跡。

何如芸和郁方重現當年抬便當的景象。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

同時，何如芸也發文寫下：「知天命的年紀還可以重溫學生時代的感覺，也只有在戲劇裡才做得到吧」，而和何如芸一起穿制服的，還有郁方、張本渝、謝祖武、馬力歐、梁赫群，何如芸還標記自嘲：「#加起來超過300歲的6個同學」，而郁方也在臉書直呼當演員真好「還可以回味18歲青澀少女時光」，而許久沒踏進教室的郁方還直呼：「突然覺得好想認真唸書喔！」發文逗樂網友。

何如芸日前出席新戲《婚姻結業式》開鏡記者會。（圖／本報系資料照片）

何如芸美照獲得網一片狂讚，紛紛留言讚：「穿學生制服好看」、「竟然沒有違和感欸！！！太厲害了！」、「如芸姐的裝扮看起來就是個學霸！」、「好青春」，有粉絲就直呼：「抬便當的時代制服沒有那麼美啦哈哈哈」，還釣出何如芸回應：「戲劇總是有超乎現實的元素在裡面」。

(中時新聞網)