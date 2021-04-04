台鐵太魯閣號4月2日在花蓮清水隧道口出軌意外，造成48不幸罹難、188人輕重傷！乘客當中有不少人打算返鄉掃墓，傷者中有1名50多歲的日籍男乘客在事發後接受日本《朝日新聞》採訪時，回憶事發經過坦言，「自己當時已做好死亡的覺悟，希望死去時，不要感到痛苦！」該名日籍乘客的女兒在事發當下雖未受傷，但受到不小驚嚇，至今仍無法進食。

據了解，該名來自日本關西50多歲的日籍男乘客當天和在台灣出生就讀大學的長女，原本搭乘太魯閣號返回台籍妻子位於台東家鄉掃墓，因適逢清明連假，火車票不好買，因此和女兒分別坐在第5和第6車廂。

日籍乘客事發後接受日本《朝日新聞》採訪時，指出，事發當下他正在睡覺，火車撞到工程車時，因衝擊力道大，他摔倒在地後，直覺就認為「火車出軌了！」當時車廂又持續搖晃了一陣子，他當下只能下意識地保護頭部，並有個念頭「希望死去時，不要感到痛苦」。

日籍男乘客並提及火車出軌後，當時車廂停電很黑暗，空氣中還瀰漫著油臭味，乘客們紛紛打開手機手電筒，尋找行李與隨身物品，有人討論著要如何從車廂中脫困，他曾出言安撫乘客們要冷靜，因十分擔心女兒，所以朝隧道出口走，途中在廁所內看見一名死去的女性乘客，後來在隧道外順利和女兒會合，2人忍不住相擁而泣！

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(中時新聞網)