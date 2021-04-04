台鐵太魯閣列車2日撞上滑落鐵軌工程車釀嚴重死傷，不少家庭遭逢巨變，衛福部設立捐款帳戶，嘉義縣長翁章梁在臉書表示將捐出一個月薪資所得到該帳戶，也希望大家有錢出錢，有力出力。

翁章梁說，台灣是寶島，每當有災難時，我們都可以感受到台灣人相互扶持的真性情，相信太魯閣號在花蓮清水隧道重大車禍我們都感同身受。過去的社會當我們碰到困難時是「打虎抓賊親兄弟」，現代的台灣則是當你跌倒時，把你扶起來的人可能是你不認識的人。這次車禍遇難或受傷者可能都是你不認識的人，就讓我們合力把他們扶起來吧。

(中時 )