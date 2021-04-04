泰國政府重振經濟，預計從10月1日起，接種過疫苗的國際旅客入境普吉島、甲米、攀牙、清邁和巴達雅不再需要隔離，2022年元旦開始，打過疫苗者入境泰國將不再需要隔離。

泰國政府從2月底開始為國民施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，並制定4階段計畫研擬逐步解除入境限制。泰國疫情指揮中心3月31日宣布，從4月1日起，能提出完整接種疫苗證明的旅客入境泰國隔離期從14天縮短為7天，隔離期間將檢測1次。

旅客入境時除了提供完整接種疫苗證明外，還要提供登機前72小時未感染2019冠狀病毒疾病檢驗證明。

沒接種疫苗、只接種1劑或第2劑接種時間距離入境時間在14天以內的旅客，入境泰國須隔離10天，隔離期間將檢測2次。

泰國政府認可的疫苗包括中國科興生物技術（Sinovac）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）、輝瑞大藥廠（Pfizer）及莫德納（Moderna）生產的疫苗。

泰國總理府公共關係處（Public Relations Department）4月1日在臉書（Facebook）官方粉絲專頁公布詳細規劃，第二階段從7月1日開始，能提出完整接種疫苗證明的外國旅客入境普吉島（Phuket）不需要隔離，旅客入境時必須出示已接種疫苗的證明，並在機場接受核酸檢測（PCR Test）以及下載可以追蹤行程的手機軟體。

第三階段從10月1日開始，已接種疫苗的旅客入境普吉島、甲米（Krabi）、攀牙（Phang-nga）、清邁（Chiang Mai）和巴達雅（Pattaya）等5地不需要隔離。

第四階段從2022年1月1日開始，接種過疫苗的旅客入境泰國任何地方將不再需要隔離。

普吉旅遊協會主席普奇帝（Bhummikitti Ruktaengam）之前表示，普吉島居民將優先接種疫苗，7月1日之前約有93萬劑疫苗會送到普吉島。他預估普吉島的示範開放，可為泰國經濟挹注約300億泰銖（約新台幣276億元）收入。

2019年入境泰國的國際旅客超過3900萬人次，但受疫情影響2020年只有670萬。（編輯：郭中翰）1100404

(中央社)