去年10月南韓三星集團前會長李健熙病逝，16歲的孫女、長子李在鎔的女兒李元珠（音譯，이원주）現身葬禮，意外成為鎂光燈焦點，近日，她出現在友人的YouTube影片中，超平民打扮引起熱議。

李元珠不僅出身名門，連外貌都相當出眾，當時現身替爺爺守喪，甜美長相立刻成為大眾的焦點，網友更盛讚她長相激似女星徐睿知，可謂標準的白富美，近日，她在友人曝光的YouTube影片露面，眼尖網友發現她的穿著竟意外相當平民。

李元珠穿著相當親民。(圖／翻攝自Dispatch)

李元珠外貌出眾、身材火辣。(圖／翻攝自IG)

李元珠目前在美國留學，就讀的貴族學校每年學費高達6萬美金（約台幣170萬元），而學校也培育出不少菁英人士，前美國總統約翰甘迺迪就是最著名的校友之一，而從她社群網站的照片看來，身邊朋友的身分都來頭不小，包含百度董事長李彥宏的女兒、美國共和黨參議員Tim Scott的女兒等。

因此她的私下打扮卻是穿著普通運動品牌的上衣和球鞋，分別價值39000及88000韓元(約台幣1053及2376)，讓網友相當震驚，她竟然不是全身名牌，甚至笑稱「我穿的球鞋比她更貴」，感嘆真正的有錢人不會刻意曬名牌。

李元珠是李健熙孫女，爸爸是長子李在鎔、媽媽是擁有韓國第一名媛之稱的大象集團長女林世玲，父母離婚後，便和哥哥、爸爸一起生活，小小年紀就因稚嫩可愛臉蛋受到關注，沒想到長大後更是亭亭玉立，還擅長芭蕾，是個才女。

(中時新聞網)