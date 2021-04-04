因應台鐵太魯閣號發生嚴重事故，7-ELEVEN今（4）宣布，與衛生福利部將自4月5日零時起至4月30日23:59止合作啟動「ibon緊急募款專案」，開放全台超過6千多家7-ELEVEN門市的ibon便利生活站，方便民眾即時捐款！

7-ELEVEN表示，民眾可至ibon便利生活站首頁點選「儲值/繳費」，選擇慈善捐款，捐款對象點選「臺鐵太魯閣號事故案(衛生福利部)」，即可依操作流程完成每筆100至20000元不等的捐款，善款不收手續費，將全數捐贈於此次太魯閣號事故案，款項用於協助傷患、死者家屬、救災人員等後續的醫療、生活、社會、心理重建。

7-ELEVEN並指出，事故發生後，7-ELEVEN就於第一時間配合中華基督教救助協會，在花蓮殯儀館外設置的關懷服務站，由當地7-ELEVEN門市支援關懷站所需物資，包括水、麵包、御飯糰、動能飲、雞精等，提供罹難者家屬取用。

此外，7-ELEVEN表示，凡至花蓮搜救現場的醫療人員、警消人員、國軍、台鐵員工憑證件或著制服，4/4前至宜蘭、花蓮鄰近搜救現場與醫院內外的7-ELEVEN指定門市，免費領取CITY CAFE美式或拿鐵1杯。(指定門市包含:新馬、蜡藝館、馬賽、蘇濱、聖博、聖昌、新聖母、達基力、崇德盈、新廉瀚、祥祐、泰雅、蓮和、蓮慈、慈濟、門諾、長勝、統軒、蓮圓門市）

(工商 )