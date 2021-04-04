美國NCAA大學籃球聯賽開始開放觀眾進場，一位阿拉巴馬州大的男性球迷看完比賽返家，5天之後死於新冠肺炎(COVID-19)併發症，年僅23歲。這位球迷名為拉特里夫(Luke Ratliff)，他在當地小有名氣，是籃球校隊「深紅軍團」的後援會長。父親證實兒拉特里夫於美國時間2日晚間去世，他前幾日被送往DCH地區醫療中心，距離發病到死亡只有很短的時間。

拉特里夫生前最後的行程是在3月29日前往印第安納波利斯看比賽，基於防疫考量，今年全部的賽事都移到印第安納波利斯舉行，開放場館容量的25%座位。當地衛生單位已著手調查新冠病毒的足跡，目前無法確定拉特里夫是在何時染病，也無從得知他在比賽期間有無症狀。

身為阿拉巴馬州大的頭號球迷，拉特里夫因此獲得不少曝光機會，還能在觀看比賽時獲得鏡頭。他發病短短幾日去世令人錯愕，校方也發文哀悼。但也有網友指出拉特里夫身軀肥胖屬於新冠肺炎重症的高危險群，卻沒有確實在人群裡戴好口罩，其實是不良的示範。

美國境內疫苗開始覆蓋之後，職棒大聯盟MLB本季決定開放觀眾，一些比賽已經有萬人進場(大約總容量20%以上)，所以拉特里夫的事件不會阻擋其他運動賽事開放觀眾。只是在完全控制疫情之前不能鬆懈，大聯盟暫停了有球員染病的華盛頓國民隊的比賽，當地球場預計也只會開放12%座位。

(中時新聞網)