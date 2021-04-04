30歲女星梁云菲（Nana）從節目《國光幫幫忙》出道，冷艷外型與火辣身材被封「國光女神」，她的感情史豐富，曾與金剛交往1年，單身半年後又交到攝影師男友，卻在近期悄悄分開，令人訝異；事隔幾天她忽然PO與另名男子的放閃照，並問：「大家覺得我們配嗎？」引起熱議。

梁云菲去年4月主動向金剛提分手，結束1年的感情，她透露男方個性體貼，但對另一半的限制太多，長期掌控之下情感逐漸冷卻，梁云菲受不了決定斬斷戀情，雖然是開口提分手的那方，仍一度壓力大到鬼剃頭；眼見舊愛金剛恢單4個月另結新歡小嫻，梁云菲也在分手後第6個月尋覓到新男友，在IG甜認「找到了那個，不斷丟快樂給我的那個人」。

想不到交往半年，梁云菲再度失戀，根據《ETtoday星光雲》報導，她透露自己主動提分手，但強調「提分手的人不一定是錯的那個人」認為兩人三觀不合，努力過後決定退回朋友關係，至於過往相戀的影像都不會刪除，當作人生過程的回憶。

恢復單身後不久，梁云菲昨（3日）突然在社群網站PO一張甜蜜合照，只見男主角並非前男友，而是另一名外型俊俏的型男，霸氣的揹著梁云菲，梁云菲則俏皮地吐舌頭，對著鏡頭笑到眼睛瞇成兩條線，並寫道：「大家覺得我們配嗎？請作答。」接著透露兩人為「巨蟹CP」，下一句「持續努力掰直中」間接表示該男是同志好友。

許多網友第一時間看到這張閃照，認為俊男美女的組合很順眼，紛紛留言：「直接在一起」、「可以原地認愛嗎」、「很登對」、「可以註冊結婚了」只不過都被梁云菲以「他是Gay」打哈哈過去，連本尊都現身開口：「大家有考慮過我的感受嗎？」梁云菲則開玩笑回：「沒有人要顧慮喔！」

(中時新聞網)