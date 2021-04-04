台鐵太魯閣號出軌導致重大傷亡，交通部長林佳龍表示不會在此時一走了之。對此，獨派大老施正鋒強調，政務官的政治責任，是指首長必須為自己的部會成敗概括承受，一肩扛起，一般而言，就是鞠躬下台，這是對社會大眾有交代，不是善後了事。

在清明節連假的第一天，台鐵太魯閣號在抵花蓮前出軌，共有51名乘客死亡、百餘人受傷，相當慘痛。交通部長林佳龍在第一時間表示，他會承擔一切的政治責任，然而，不會、也不能在此時一走了之。相對之下，蔡英文總統被媒體問到「林佳龍是否請辭？」她並未回應。

施正鋒在臉書以「政務官的政治責任與道德」為題，質疑「究竟什麼是政治責任？又要如何負起政治責任？」

他說，政治人物的政治責任，是指首長必須為自己的部會成敗概括承受，除非內閣的集體決策，當然要一肩扛起。一般而言，除了接受國會的詢答，就是一鞠躬下台。不過，政治人物往往會推託不知道機關運作的細節、或不知情下屬的行為，因此並不是個人的判斷錯誤、或不當行為所致，來為自己辯解。

他列舉當年擔任教育部長的蔣彥士，因為蘇澳港船難造成32名師生死亡而引咎辭職；黃昆輝擔任台北市教育局長時，發生外雙溪放水15名師生溺斃，請辭被慰留；他日後升任教育廳長，又發生豐原高中禮堂倒塌事故，終於請辭獲准；陳水扁就職總統沒多久就有嘉義八掌溪事件，行政院副院長游錫堃以處理不利而辭職負責。

雖然事故的發生，有時候，不免斤斤計較天災、或人禍。高雄氣爆事件造成32人死亡、300多人受傷，市長陳菊全身而退，被怪罪的是前市長吳敦義，而扛責的則是公務員出身的副市長吳宏謀。

施正鋒認為，如果平時管理心有餘力不足，出事的應變能力能否亡羊補牢，端賴政治文化。拉脫維亞總理東布羅夫斯基斯原為明日之星，卻因超市坍塌54人死亡，負起政治責任下台。

他強調，所謂的政治責任，就是對社會大眾有交代，不是善後了事。對於政治人物來說，攸關個人的名節、而非面子問題。表面上看來無關政策制訂，然而，要是事先不能預知、或防範，面對系統性的沉痾宿疾，不能大刀闊斧、只能祈禱不要出事就好，「那是在當官、不是在做事。既然滿朝文武都是敗將，即使調整職位，連閉門思過的機會都沒有，百姓又能如何？」

他說，承擔政治責任不是承認犯錯、有罪，而是接受道德上的義務，應該超脫政府的盤算、政黨的利益、或個人的前途。要是選民覺得惋惜、願意再給一次機會，終有東山再起的機會，戀棧是經不起歷史的考驗。「民進黨班師回朝，蔡英文政府食言而肥、死不認錯，卻能順利連任，那是奇蹟」。

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(中時 )