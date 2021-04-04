台鐵太魯閣號408車次，2日上午在花蓮發生出軌意外，造成嚴重傷亡，目前已知51人罹難、近200人受傷。事發後，「76行者遺體修復團隊」多名修復師趕往花蓮殯儀館，協助修復罹難者遺體。不過，卻傳出團隊收取費用、斂財，對此，立委王婉諭駁斥，強調「絕對沒有這種情況」。

意外發生後，王婉諭立即向相關單位了解現場狀況，持續釐清事故發生原因、督促交通部門進行檢討，並透過臉書表示，希望國人一切平安，全力祈禱，盼這次的意外傷害能降到最低。

太魯閣號2日在花蓮發生嚴重事故，死傷慘重。（資料照，王志偉攝）

「76行者遺體修復團隊」收到消息後，也在第一時間趕赴花蓮提供協助。召集人陳修將3日表示，這次罹難者身體受損傷狀況，比先前普悠瑪列車出軌情況更慘不忍睹，身體和頭、臉有開放性傷害甚至有缺損，他強調，若斷肢找不回來將會做義肢，肌肉或皮膚缺損也會用假皮裝飾，讓亡者遺體回到原本樣子，盡量減輕家屬傷痛。

不過，外界卻傳出「76行者遺體修復團隊」斂財、收取遺體修復費用。據《ETtoday新聞雲》報導，王婉諭今前往花蓮殯儀館，對於該團隊遭汙名化，她強調，「絕對沒有這種情況」，表示該團隊一直保持善心，長期關心公益、給予犯罪被害人協助。

(中時新聞網)