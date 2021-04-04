太魯閣號撞上溜逸工程車造成重大傷亡，台中市長盧秀燕率先捐出1月薪資援助，媒體4日追問此事，她表示，太魯閣號事故死傷人數眾多，傷者還有很長的醫療及復健之路，死者家屬也要經歷家庭重建的過程，他們的困難現在才開始，還有艱辛漫長的路要繼續走下去。

盧秀燕4日參加動物之家后里園區開幕典禮，媒體詢問捐薪資援助太魯閣號事故死傷家屬。盧秀燕表示，傷者還有很長的復健路要走，死者家屬也有重建路要走，他們的困難現在才要開始，她才決定捐出自己1個月所得，呼籲大家一起伸出援手，陪伴他們度過難關。

盧秀燕也說，市府得知事故後，第一時間即動員相關局處整備協助，她並前往豐原前往慰問不幸罹難的司機員袁淳修家屬。盧秀燕提到，袁母非常勇敢、堅強，因虔信一貫道，很多道親主動關懷協助。

盧秀燕表示，罹難司機員的2位姊姊目前在花蓮討論後事，市府會持續關懷等候家屬決定，如果決定回到台中辦理，民政系統會全力協助。

盧秀燕提到，此次不幸事故令人萬分不捨，市府針對司機員的家庭會持續關心協助，陪伴他們度過難關；另外還有2位市民乘坐同班次列車，均飽受驚嚇，其中1人輕傷，區公所已派員聯繫關懷，市府會持續關懷陪伴。

(中時 )