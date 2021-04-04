台鐵408次太魯閣號2日上午遭工程車猛烈撞擊，導致造成48人魂斷列車、188人輕重傷。其中5歲的林小妹因事故臉部受創、腫脹，治療後於今日從花蓮慈濟醫院出院，護理師不但在她住院當下購買粉色手錶，出院時也送上「佩佩豬」娃娃，期待它能安撫小妹情緒，暖心行為讓人感動。

5歲的林小妹是本次事故的倖存者，坐在受創最嚴重的第8節車廂，被搜救員救出時情緒不穩、顏面骨折，住院時也不願與醫護人員接觸，只不斷喊著著要找遺失的粉色手錶，但現階段要找到手錶難度甚高，護理師便自掏腰包買了1支新的粉紅色手錶，站在病床邊親自幫她戴上，也讓林小妹重展笑容，手錶也成為她安心養傷最好的守護者。

花蓮慈濟醫院醫療團隊以一支粉紅色手錶，成功編織了一個暖心的謊言。（花蓮慈濟醫院提供／胡健森花蓮傳真）

因列車事故而情緒不穩、臉部受創的5歲林小妹今日順利出院，暖心護理師特地購買佩佩豬玩偶，讓林小妹搭火車回家時能安心不恐懼。（花蓮慈濟醫院提供／黃婉婷台北傳真）

由於林小妹的身心狀況漸漸好轉，林母打算將愛女帶回治療，今天辦理出院。為了安撫林小妹的情緒，護理師靈機一動，想到過去曾讓她看過佩佩豬的繪本，便特別至大賣場買佩佩豬娃娃送她；院方說，由於佩佩豬是這年紀小孩熟悉的卡通人物，也能成為安定劑，讓妹妹在搭火車回家時能減少惶恐。

院方說，林小妹在拿到娃娃後笑開懷，面對媽媽的詢問，她靦腆的說「這是佩佩豬！」，院方也準備乾淨的衣物和拖鞋，讓林小妹出院時能穿。

林母也在女兒出院前，特地擁抱同車的李女，感謝她即使負傷仍願意讓林小妹先行離開列車。（花蓮慈濟醫院提供／黃婉婷台北傳真）

另外，林母也在女兒出院前，特地擁抱同車的李女，嘴裡不斷道謝，因為李在事故發生時也被車廂壓著，右大腿也骨折受傷，卻願意強忍痛苦，讓女兒先行被救出，2人相擁的畫面也感動在場醫護人員。

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(中時 )