新北市長侯友宜今參與「2021新北童樂節」主題活動，把關活動設施安全度，希望親子能放心遊玩。（蔡雯如攝）

新北市三重區大都會公園今舉辦「2021新北童樂節」主題活動，現場有全國最大親子障礙路跑賽、卡通玩偶帶動跳，還有多項樂園設施、行動故事屋及150個遊戲、美食攤位，吸引不少親子到場。新北市長侯友宜也到場參與，把關兒童安全。他說，這個兒童節大家心情非常難過，新北童樂節每日都會湧進6000人，須格外注重安全設備維護，因此今日特別來視察整個活動的安全度。

新北市教育局表示，新北市12歲以下兒童有40萬人以上，因此將4月份訂為「新北童樂節」，舉辦連續5天不斷電的主題樂園，除了有親子障礙路跑外，還有學校辦理的上下課大翻轉等300項創意活動。為了保障兒童安全，場地也有1億多元的保險，各項設施器材也都有取得歐盟、國內等多項認證，同時婦幼隊、消防、衛生等單位都到現場安全宣導，希望家長能格外注意兒童安全。

侯友宜表示，國內發生重大傷亡意外，相信大家心情都非常難過，尤其在兒童節，很多兒童都來參加這次活動，因此特別來看活動設備、設施，因爲沒有安全就沒有一切，很多設施設備安全一定要最嚴格把關，讓孩子們在安全設備底下玩樂，讓家長們能夠開心同樂，這是市府很注重的一件事，不管是交通設備的安全，或是所有活動的安全都很重要，今天童樂節特別來檢視大都會公園遊樂場設施安全度夠不夠，也希望每天來這邊玩樂的5000、6000位家長幼童都能獲得安全保障。

教育局長張明文表示，國內發生災難事件，心理非常難過不捨，尤其在兒童節歡樂氣氛下更要重視孩童安全，由於活動每日都有至少6000人湧入，因此市府已經納保一億多元，保障幼童安全，另外所有遊樂器材都有提出相關驗證證明，市府也會做好檢查，把關孩童安全，透過兒藝節各機關也到場宣導安全，希望幼童可以快樂玩耍之外，家長也能安心陪玩。

(中時 )