彰化體育館門口擠滿想要排隊進場的球迷。(黃及人攝)

6000張門票早已售罄的「少俠」田壘退役賽，為了近距離看到壘哥風采，上千球迷在4日早就來到彰化體育館外面排隊進場，可是當田壘坐著車進入停車場，馬上就有上百名球迷圍堵，熱心替球迷一一簽名與合照的壘哥，差點弄到進不來球場。

為了迎接今天的田壘退役賽，台新夢想家也在現場準備好相關活動，每個購票進場的球迷，更可拿到田壘紀念掛牌、毛巾與衛生紙包，可以留作日後紀念之用，大門口外就擺設田壘相關周邊商品販賣區，球館大廳則有田壘球員卡拍照機。

其實這場田壘退役賽，將由夢想家出戰昨天宣告無緣晉級的新竹街口攻城獅，不過攻城獅仍然可以扮演攪局角色，因為只要攻城獅今天擊敗夢想家，就讓夢想家確定喪失季後挑戰賽主場優勢，改由本季對戰5勝3敗的領航猿取得主場優勢。

所以夢想家在這場田壘退役賽是否該認真打，或是該讓田壘盡量可以多上一些時間，藉以滿足大家擠到現場看球的最大渴望，一切就看夢想家高層與總教練朱利亞斯的調度了，只是左腳踝傷勢仍很嚴重的壘哥，恐怕也沒辦法打太久時間。

大門口旁邊的田壘退役周邊商品販賣區。(黃及人攝)

(中時 )