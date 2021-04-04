金曲歌王蕭煌奇《舞台》專輯4月2日發行後，全11曲空降KKBOX台語日榜前20名，榮登「霸榜王」，他昨晚(3日)在台北Legacy的演出，現場調查歌迷年齡層，發現竟橫跨20到60歲，還有從台南遠道而來的歌迷，他開玩笑說：「大家不要欺負我看不到，聽你們聲音就知道幾歲、有沒有騙我。」

蕭煌奇在演唱會上翻唱江蕙〈無言花〉、黃乙玲〈無字的情批〉等經典歌曲，渾厚嗓音唱出不同韻味；再加上他過去也曾為李千那、彭佳慧寫作包括〈查某囡仔〉、〈大齡女子〉等歌曲，也讓歌迷紛紛「敲碗」希望他未來可以推出翻唱金曲歌后的「女歌男唱」專輯。蕭煌奇也從善如流表示：「其實之前現場演出，也一直有翻唱我喜歡的女歌手的作品，若是大家不嫌棄，我也願意試試看。」

蕭煌奇在演唱會中連唱18首新舊歌曲，包括帶領觀眾大合唱新歌〈朋友你現在好無〉，歌詞「朋友你這馬過了好無，身邊有我予你做倚靠，悲傷快樂咱攏愛找到出路」溫暖而勵志，他表示，希望透過歌聲，療癒人心，無論面對什麼困難，都能為大家打氣。他幽默笑稱，自己演出從不用提詞字幕或大字報，他已發行14張專輯，深怕之後歌曲越來越多、年紀越來越大，說不定會失憶，「到時候歌詞記不住，麻煩各位親切提醒我。」

蕭煌奇接下來將繼續巡迴台中、高雄唱出《舞台》心聲，台中、高雄場門票正於KKTIX售票系統( https://pse.is/3b9ue6 )開賣。4月17日於Legacy台中、4月24日於高雄Live Warehouse大庫演出。

蕭煌奇昨晚在Legacy的演唱會成功落幕。（環球音樂提供）

(中時 )