台鐵太魯閣號出軌事故奪走51條人命，移居台東的知名作家蔣勳今早在臉書寫下長詩悼念亡者與傷者，字裡行間道盡花東人的悲哀，蔣勳寫道，不得已要外出的人彼此告誡回來時不要坐6、7、8車廂，卑南國中普悠瑪事故的傷痛猶在，人們「日日在驚恐中活著，在無奈中活著，你不想離開嗎？」文一PO出後，已有2.2萬人按讚、2千人轉發分享。

太魯閣號出軌，多節車廂卡在隧道內，在隧道外的乘客自行逃生。（民眾提供）

蔣勳自2014年在台東池上駐村，在當地推廣觀光、文化，得知太魯閣號出軌意外後，2日在臉書發文，表示一整天都在痛苦中，不忍亡者、傷者，不忍受驚嚇的乘客，「清明連假第一天，許多東部的朋友是坐這輛車趕回家為親人掃墓吧」

在沉澱心情2天後，蔣勳今早在臉書寫下220字的長詩，悼念亡者與傷者，由於這次事故罹難者東部人居多，更讓他痛心寫下「日日在驚恐中活著，在無奈中活著，你不想離開嗎？」、「卑南國中普悠瑪事故傷痛猶在，校長用脆弱的身體保護學生，那些身體被擠壓撕裂，鮮血濺迸」、「傷痛到不能言語，不想言語，讓貪瀆說話吧，讓仇恨說話，讓隔岸觀火的傲慢說話，他們是誰？能懂一絲一毫縱谷的安靜嗎？」、「我坐在山旁聽風的嗚咽，聽東部縱谷長長的嘆息，….不想言語了，依靠著這座大山，沈默繼續沈默」。

太魯閣408次列車2日發生出軌事故，截至晚間6時30分統計，罹難者人數已51人，現場直至夜間仍持續尋找列車上是否有遺留的罹難者與斷肢。（圖／路透社）

悲痛的詩句一PO出後，半天就累計了2.2萬人按讚、2千次分享，網友紛紛留言：「沒事，咱們還有將近四年的沈默要過，我始終想相信天道輪迴」、「我們台東人漫長的回家路」、「敲鍵盤說不負責任的話，這就是絕大多數人的愛…」、「寫盡花東的悲，只能在沈默裡沈默」。

清明縱谷 山這樣沈默 死亡的沈默 傷痛的沈默 驚恐的沈默 無奈的沈默 你確定愛這裡嗎？ 你確定愛美、也愛生命嗎？ 日日在驚恐中活著 在無奈中活著 你不想離開嗎？ 你確定你愛這裡嗎？ 你愛土地？ 你愛山林？ 你愛鳥雀的聲音？ 你愛風長長... 由蔣勳發佈於 2021年4月3日 星期六

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(中時新聞網)