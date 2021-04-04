台鐵太魯閣號在花蓮撞工程車出軌意外，4日現場在第三節車廂拖走後，工作人員在隧道洞口尋找肇事工程車上的行車紀錄器，希望能更了解事發當時的情況。（鄭任南攝）

台鐵太魯閣號408車次重大死傷事故，搜救工作進入第3天，機務搶修隊今天清晨已將卡在清水隧道口的第3車廂拖出、車廂完整，目前正進行第4車脫離工作，不過運安會疑似發現肇事工程車行車記錄器，脫離工作暫停中。

交通部次長、台鐵代理局長祁文中表示，搶修人員分批進入隧道內後，察覺第4、5、6節車廂相連在一起，經評估後，雖有把握能分離第4、5節車廂，決定先把第4節車廂脫到隧道口，設法復軌運離現場，不過運安會在隧道口有查到相關物證，認為有繼續搜尋必要，因此目前暫停車廂脫離工作。

祁文中表示，經初步了解，相關物證應為翻滾下來的肇事工程車的行車記錄器，不過應有2片記憶卡，目前只看到1片，還在找第2片。

祁文中說，第4、5、6節車廂與隧道壁有連結關係，檢察官進去隧道主要是特別提醒搶修人員，若要將3車廂分離，應注意不要影響遺體及隧道主體，若在工作期間有涉到影響遺體部分則須先停下來，待檢方完成鑑事後，再繼續後續工作。

祁文中還說，初步認為第4節車廂與第5車廂應有辦法分離，第4節車廂拖出隧道口後，再前往隧道內了解第5節車廂的狀況；他強調「在進行第5、6節車廂的工作期間，若有發現遺體，一定會想盡辦法做最好處理」。

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(中時 )