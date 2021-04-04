法務部前部長羅瑩雪傳出3日辭世，兒福聯盟執行長白麗芳稍早證實，兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨夜病逝，享壽69歲。白麗芳表示，昨晚從家屬方接獲通知，基於尊重家屬不便談論細節經過，兒福聯盟稍晚會統一對外發表聲明。

羅瑩雪台灣大學法律系畢業，美國紐約州立大學刑事司法學（Criminal Justice）碩士，曾擔任法務部（及前司法行政部）專員與編審、台北少年觀護所副主任、律師、消費者文教基金會的委員、副秘書長、發行人、董事、監察人、總統府國策顧問，在任職行政院政務委員期間，兼任蒙藏委員會委員長及福建省政府主席。

羅瑩雪在擔任律師執業期間，曾全程參與1993年《兒童福利法》及2003年《兒童及少年福利法》全面修正；並聲請司法院大法官作出釋字第365號解釋，推翻民法第1089條的《父權優先條款》，使得日後行使親權時，應考量子女最佳利益原則能夠落實於法律中。

2006年，時任台北市長馬英九特別費案爆發時，羅瑩雪擔任市長秘書余文的辯護律師。孫文學校總校長張亞中違反《集會遊行法》案中，曾擔任其律師。陳幸妤控告名嘴案中，擔任胡忠信的辯護律師。

她在擔任政務委員兼任蒙藏委員會委員長期間，更是首位以公務簽證訪蒙之蒙藏委員會委員長、處理解決無國籍藏籍配偶居留問題；審查刑法加重性侵害犯罪及酒駕等重大危害社會安全犯罪之刑責。

2013年，羅瑩雪再兼任福建省政府主席，後來因洪仲丘事件，行政院成立軍事冤案申訴委員會，由她任委員長。同年9月，行政院宣布由羅瑩雪接任法務部長，2016年5月20日卸任。

(中時新聞網)