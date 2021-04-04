協助太魯閣號事故家屬 陳其邁捐1個月薪資 13:312021/04/04 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《高雄春天藝術節》首場草地音樂會3日晚間7時首演，全場默哀1分鐘。（高巿府文化局提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2021年《高雄春天藝術節》首場草地音樂會3日晚間7時首演，全場默哀1分鐘，追悼在太魯閣出軌事故罹難的同胞，高雄巿長陳其邁也透過臉書宣布，將捐出1個月薪資至衛服部捐款專戶。 陳其邁同時號召市民發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，以提供罹難者家屬的經濟支持。他並感謝現場辛勞救難的人員，並呼籲社會團結，相互扶持打氣，一同幫助家屬度過難關。 蔡英文赴靈堂上香慰問 家屬悲慟嘶吼：你每次說聽到，都沒改進！ 訂閱影音： 中時新聞網 太魯閣號意外 鄭文燦捐1個月薪資 台鐵太魯閣號意外事故 民進黨立院黨團捐百萬 (中時 ) #陳其邁 #太魯閣號 #家屬 #捐款 #薪資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄反空汙遊行行前會 群眾為太魯閣號罹難者默哀 11:392021/04/04 生活 總統允徹查真相 籲各界勿過度揣測 04:102021/04/04 焦點要聞 關懷花蓮太魯閣號事故 全家FamiPort將協助代收捐款 13:142021/04/04 生活 蔡英文捻香 家屬淚吼妳都不改進 04:102021/04/04 焦點要聞 4名罹難者 身分待確認 04:102021/04/04 焦點要聞 蘇花車禍罹難者 家屬捐復康巴士 04:102021/04/04 地方新聞 企業最大筆 中信金捐千萬入衛福部專戶 13:262021/04/04 財經 太魯閣事故宜蘭唯一罹難者 礁溪警「安家服務」導護送返家 10:082021/04/04 社會 慰問家屬、捐所得 各縣市長攜手協助善後 04:102021/04/04 焦點要聞 習近平：高度關切太魯閣號事故 04:102021/04/04 全球財經 太魯閣事故救援 7-ELEVEN攜手衛福部啟動緊急募款 12:472021/04/04 財經 政治熱門新聞 親綠媒體一份民調 沈富雄：民進黨會心驚膽跳 - 政治 【羅瑩雪辭世】法務部前部長羅瑩雪辭世 享壽69歲 - 政治 【太魯閣出軌】花千萬請出「1450網軍始祖」李艷秋曝台鐵企圖帶風向 - 政治 【太魯閣出軌】工程車怎會摔落鐵軌？鄭麗文怒指一大關鍵 - 政治 【羅瑩雪辭世】昔一句「然後他就死掉了」爆紅 網掀造句大賽 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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