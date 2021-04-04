2021年《高雄春天藝術節》首場草地音樂會3日晚間7時首演，全場默哀1分鐘，追悼在太魯閣出軌事故罹難的同胞，高雄巿長陳其邁也透過臉書宣布，將捐出1個月薪資至衛服部捐款專戶。

陳其邁同時號召市民發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，以提供罹難者家屬的經濟支持。他並感謝現場辛勞救難的人員，並呼籲社會團結，相互扶持打氣，一同幫助家屬度過難關。

蔡英文赴靈堂上香慰問 家屬悲慟嘶吼：你每次說聽到，都沒改進！

(中時 )