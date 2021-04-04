古裝大劇《孤城閉》自5日起週一至週五晚間8點在中視頻道播出。《孤城閉》是以宋朝為背景的宮廷劇，男主角王凱飾演的宋仁宗是故事主線，他也以這部作品，拿下文榮獎「最佳男主角」。王凱在戲裡仁厚達禮，有當「官家」的大器，又有著被群臣框限的壓抑感，收放之間拿捏得宜，在他精湛演技的詮釋下，整部戲的演員也都成了官家的粉絲。

對於「宋仁宗」這角色，王凱解讀這是一個比較能忍的皇帝，在螢幕上其實很少被演過，也因如此，接到戲約時，他覺得這可以嘗試，「但拿到劇本後，發現這好難」。他原本還買了一本講宋朝歷史的書，心想先多了解，但看了劇本的台詞，發現這台詞的量和難度，光是消化就已經沒時間看書，「台詞每天虐我千百遍，但還是很懷念。」他花很多時間了解詞意，認為如果只是講出來，觀眾也難懂。與他一同拍戲的江疏影也說，第一次跟王凱合作，覺得他特別認真，很質樸，「他的詞真的非常難，演戲的真誠度非常高」，葉祖新也稱讚王凱「背台詞一條就過」。

《孤城閉》完全不同於宮鬥劇，在節奏上較為緩和，也考究史實，文言台詞極具質量，是一部精緻大戲。每個演員拍完，都備感榮幸能參與這麼一部大製作的演出，王凱表示，一部戲的成功不是某幾個人，而是一整個劇組的努力。他角色吃重也很扛得住，「有時候這個任務特別重的時候，我就喜歡一個人安靜一點，拍這個戲將我們每個人帶入一個可以學習思考的人生」。

王凱在《孤城閉》是人君也是人父。（中視提供）

王凱《孤城閉》飾演宋仁宗。（中視提供）

王凱在《孤城閉》裡身為人君，也是人父，雖然這並不是他第一次演父親，卻碰到劇中有許多孩子早夭，這著實讓他多了一些悲涼。飾演他女兒的年輕演員任敏，很慶幸剛入行不久就能和大明星王凱演戲，「第一天拍完戲後，忍不住都叫他爹爹，因為他真的對我們很好，沒有電視裡的距離感」。

女主角江疏影透露王凱是個特別喜歡講冷笑話的人，對此王凱毫不否認，「拍這戲壓力很大，所以讓大家開心開心。」他有著好人緣，花絮中時常都是與人開懷笑著。王凱有著一顆真摯的心，他曾去錄製扶貧節目，用自己身體力行，傳遞最樸實的正能量，即使聲譽日隆，他始終保持「低調做人、高調做事」原則，也是一個特別容易滿足的人。在演藝圈，他就喜歡演戲，「永遠都能夠演到我喜歡的角色和戲，是對於一個演員最大的快樂」。

王凱對於每部作品都很重視，甚至是每拍過一部戲，就會把劇本留下來做紀念。在《琅琊榜》演出靖王一角，王凱也很出眾，他透露當時用不到四天就看完40集的劇本，還幾度哭紅了眼，就是很情不自禁的入戲，於是演出時很自然地就和角色融為一體。王凱領銜主演的古裝大劇《孤城閉》自明起週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

(中時 )