法務部前部長羅瑩雪傳出3日辭世，兒福聯盟執行長白麗芳稍早證實，兒福聯盟基金會董事長羅瑩雪昨夜病逝，享壽69歲。該消息傳出後引發討論，有網友表示，對她最大的印象就是簽下鄭捷的死刑單，「如果沒有她，鄭捷恐怕到現在還在監獄打籃球吧！」

鄭捷於2014年5月21日持刀在捷運上隨機攻擊砍殺乘客，見人就砍，導致4死24傷慘劇，是台灣史上第一宗捷運攻擊死亡案件，鄭捷本人被捕後，也被判了四個死刑並底褫奪終身公權，2016年4月22日三審定讞，並在18天後的5月10日執行槍決。

時任法務部長的羅瑩雪在2018年7月接受電視訪問，表示那時離她卸任僅剩10多天，如果走正常程序流程需要兩個月時間，肯定無法在任內走完，但由於這案件實在過於特殊，對社會影響深遠，加上全台民眾都在盯著看，又無法確保接任的部長能夠很快執行，所以就決定自己來做。

羅瑩雪當時表示，「這是在光天化日之下所犯的案，本人也都沒有辯解，所以就盡快將該做的事情完成，這是『責任所在』」、「在我任內發生的事情，既然我有機會把這件事完結，那就應該在我任內了結」。

當年羅瑩雪正派的形象深植人心，如今傳來病逝的消息，讓許多網友不勝唏噓，表示「沒她鄭捷應該還在監獄爽打籃球」、「R.I.P」、「有做事的法務部長，反觀民進黨政府」、「比邱太三做得好多了」、「謝謝你為台灣的付出」、「比民進黨選的廢物強多了」、「鄭捷快速執行絕對是正確的，省掉一堆社會成本」。

(中時新聞網)