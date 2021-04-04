法務部前部長羅瑩雪3日晚間病逝，享壽69歲。兒福聯盟執行長白麗芳今證實此事，基於尊重家屬不便談論細節經過，兒福聯盟稍晚會統一對外發表聲明。羅瑩雪2013年接任法務部長，2016年卸任。擔任法務部長期間，她因在立法院備詢時一句「然後他就死掉了」廣為人知，當時也掀起造句大賽。

2016年4月14日，羅瑩雪赴立法院司法及法制委員會接受質詢，時任立委黃國昌提到，一名在巴拿馬的台灣人因遭大陸發布紅色通緝，被送往古巴的途中尋求支援，但法務部卻沒有在第一時間及時處理，導致當事人跳樓身亡一事。黃國昌問道：「法務部給出了指示，那然後呢？」羅瑩雪回答：「然後他就死掉了。」

羅瑩雪此話一出，引發熱議，網友隨即在臉書發起造句大賽，反應相當熱烈，紛紛造句，「我只不過跟著鄉民出來看個熱鬧，然後他就死掉了」、「臣有句話不知道該不該說，然後他就死掉了」等等。

羅瑩雪台灣大學法律系畢業，美國紐約州立大學刑事司法學（Criminal Justice）碩士，在擔任律師執業期間，曾全程參與1993年《兒童福利法》及2003年《兒童及少年福利法》全面修正；並聲請司法院大法官作出釋字第365號解釋，推翻民法第1089條的《父權優先條款》。

羅瑩雪擔任政務委員兼任蒙藏委員會委員長期間，是首位以公務簽證訪蒙之蒙藏委員會委員長、處理解決無國籍藏籍配偶居留問題。2013年，她再兼任福建省政府主席，後來因洪仲丘事件，行政院成立軍事冤案申訴委員會，由她任委員長。同年9月，行政院宣布由羅瑩雪接任法務部長，2016年5月20日卸任。

(中時新聞網)