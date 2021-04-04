「44高雄反空污遊行」今(4)日於高雄市上演，針對環保團體遊行訴求，環保署表示，在反空污的議題上，環保署已與經濟部完成台電、中鋼等國營事業空污減量盤點，並透過定期追蹤持續督促改善，其他環團反映的各項訴求，也都已經落實執行。

環保署表示，針對空污減量，相關部會與民眾的立場是一致的，也已與經濟部完成台電、中鋼等國營事業空污減量盤點，並透過定期追蹤持續督促改善，至於民眾關心的空污應變門檻也已經納為修法重點，「環團反映的各項訴求，政府都已經落實執行。」

環保署指出，經空污減量盤點後，興達電廠碳排從2016年的2萬300多公噸降至2020年的8000多公噸，減量達57％，當中4部燃煤機組預計從2023年起逐一除役。

而中鋼公司的濕式煉焦爐改善工程已於109年4月啟動，預計2025年完成，煤礦室內化工程已分兩期執行，將先後於2021年及2023年完成，現在起至2026年預計每年可再減少粒狀物77.9公噸、硫氧化物954公噸及氮氧化物56公噸。

環保署說明，國內發電業2020年燃煤總用量約為2842.6萬公噸，已較2019年減少102.3萬公噸，約減少3.4％，顯示國內逐步減少依賴煤炭作為發電燃料。同時環保署近3年與中南部縣市政府推動固定源減少空氣污染排放量近3萬5000公噸、淘汰老舊大型柴油車約2萬7314輛。

至於空品不良應變門檻部分，環保署也已經著手修法就啟動門檻進行檢討修正。

(中時 )