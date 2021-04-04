台南市安南區7旬老婦人1日遭假檢察官詐騙，她趕緊提領8萬現金與價值27萬元的嫁妝金飾，交給假冒檢察官助理的李姓女子，老婦人事後驚醒報案，警方連追350公里到南投、台中，將她逮捕歸案，她供稱從小與阿公阿嬤感情好，熟知長輩心態，藉此專詐老人，3次都得手。

19歲李姓女子身材瘦小，家住南投，從小與阿公阿嬤朝夕相處，彼此間感情很好，不料她長大後獨自到台中工作，為了賺錢竟然學壞加入詐騙集團，並以自己與阿長輩多年來的相處經驗，揣測老人心態，專門詐騙老人，1個月來得手3件，獲利5萬多元，都是從老婦人手中騙來。

郭姓7旬婦人家住安南區，日前接獲電話佯稱身分證再地政事務所遭盜用，涉及洗錢案，被檢警鎖定偵辦，要求她將金錢交付保管，以免被歹徒盜領。

郭婦聽信詐騙集團鬼話，到銀行提領8萬現金與，再將自己年輕時的嫁妝金飾，1日一併交給喬裝檢察官助理上門的李姓女子，憂慮的囑咐李女，一定要向檢察官告知，還自己清白。

將全部財產拱手給人的郭婦一晚難眠，2日就向警方報案，警方從李女搭乘的計程車開始追查，得知她在南投的老家，阿公阿嬤兩老得知孫女竟成詐騙車手，既擔心又訝異，並稱這幾天都連絡不到孫女，要警察找到她時，通知她跟家裡聯絡。

警方再循線找到李女在台中的租屋處，李女見警察上門立刻臉色驚恐，女警告知阿公阿嬤很擔心，她才黯然坦承犯案。

台南警方來回奔波350公里才逮到李女，報案當天迅速偵破，她落網後稱透過臉書訊息加入詐騙集團當車手，警方依照詐欺罪將她移送台南地檢署，必擴大溯源追查集團上游成員。

(中時 )